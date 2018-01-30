Глава пассектора "Укрзализныци" отрицает свое отстранение
Игорь Романкив и Виталий Скидан якобы продолжают работать.
Директор пассажирских перевозок и сервиса "Укрзализныци" Игорь Романкив утверждает, что он и его первый заместитель Виталий Скидан не были отстранены от должностей.
"Меня никто не отстранял, я работаю, и Виталий Скидан тоже", - заявил Романкив в комментарии LB.ua.
Напомним, о том, что Романкива и Скидана отстранили от должностей, LB.ua сообщил источник в железнодорожной сфере. По его информации, поводом для отстранения стала попытка Романкива и Скидана создать ручной профсоюз железнодорожников.
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