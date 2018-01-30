За год в мире продали свыше миллиона электрокаров. В топе — «китайцы» и Tesla

За 2017 год продажи электрокаров различных моделей выросли до 1,2 млн штук, по данным ресурса EV Volumes, который мониторит показатели на этом рынке. В основном, этого удалось достичь благодаря хорошим показателям продаж на рынке Китая, США и Европы, пишут AIN.UA .

Только за декабрь 2017 года продажи превысили 170 000 штук, что обозначает 67% рост год к году. А год в целом завершился на впечатляющей цифре в 1,2 млн, что на 57% больше, чем в 2016 году. Это означает, что доля электрокаров на общем авторынке составила более 1%.

Как отмечают составители исследования, благодаря влиянию Китая, доля полностью электрических автомобилей выросла на 2% в прошлом году, и сейчас соотношение электрокаров и гибридов составляет 66% против 34% — это наивысшая доля полностью электрических машин с 2011 года.

Если же смотреть на популярность конкретных моделей в мире, в топе — китайский кроссовер BAIC EC-Series и американская Tesla Model S (больше деталей о популярных моделях — здесь ):