За год в мире продали свыше миллиона электрокаров. В топе — «китайцы» и Tesla
За 2017 год продажи электрокаров различных моделей выросли до 1,2 млн штук, по
Только за декабрь 2017 года продажи превысили 170 000 штук, что обозначает 67% рост год к году. А год в целом завершился на впечатляющей цифре в 1,2 млн, что на 57% больше, чем в 2016 году. Это означает, что доля электрокаров на общем авторынке составила более 1%.
Как отмечают составители исследования, благодаря влиянию Китая, доля полностью электрических автомобилей выросла на 2% в прошлом году, и сейчас соотношение электрокаров и гибридов составляет 66% против 34% — это наивысшая доля полностью электрических машин с 2011 года.
Если же смотреть на популярность конкретных моделей в мире, в топе — китайский кроссовер BAIC EC-Series и американская Tesla Model S (больше деталей о популярных моделях —
- BAIC EC-Series
- Tesla Model S
- Toyota Prius Prime / PHV
- Nissan Leaf (включает Leaf & Leaf II)
- Tesla Model X
- Zhi Dou D2
- Renault Zoe
- BMW i3
- BYD Song PHEV
- Chevrolet Bolt (включает Opel Ampera-e)
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