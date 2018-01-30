За год в мире продали свыше миллиона электрокаров. В топе — «китайцы» и Tesla

За 2017 год продажи электрокаров различных моделей выросли до 1,2 млн штук, по данным ресурса EV Volumes, который мониторит показатели на этом рынке. В основном, этого удалось достичь благодаря хорошим показателям продаж на рынке Китая, США и Европы, пишут AIN.UA.

Только за декабрь 2017 года продажи превысили 170 000 штук, что обозначает 67% рост год к году. А год в целом завершился на впечатляющей цифре в 1,2 млн, что на 57% больше, чем в 2016 году. Это означает, что доля электрокаров на общем авторынке составила более 1%.

За год в мире продали свыше миллиона электрокаров. В топе — «китайцы» и Tesla

Как отмечают составители исследования, благодаря влиянию Китая, доля полностью электрических автомобилей выросла на 2% в прошлом году, и сейчас соотношение электрокаров и гибридов составляет 66% против 34% — это наивысшая доля полностью электрических машин с 2011 года.

За год в мире продали свыше миллиона электрокаров. В топе — «китайцы» и Tesla

Если же смотреть на популярность конкретных моделей в мире, в топе — китайский кроссовер BAIC EC-Series и американская Tesla Model S (больше деталей о популярных моделях — здесь):

  1. BAIC EC-Series
  2. Tesla Model S
  3. Toyota Prius Prime / PHV
  4. Nissan Leaf (включает Leaf & Leaf II)
  5. Tesla Model X
  6. Zhi Dou D2
  7. Renault Zoe
  8. BMW i3
  9. BYD Song PHEV
  10. Chevrolet Bolt (включает Opel Ampera-e)

Ольга Карпенко, AIN


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