Рейсовый автобус с 12 пассажирами перевернулся в Харьковской области

64-летний водитель не справился с управлением и выехал на обочину.

Утром 30 января на дороге Чугуев - Меловое в Харьковской области перевернулся рейсовый автобус с 12 пассажирами. Четверо из них получили травмы: у одной женщины диагностировали сотрясение мозга, еще три человека отделались ушибами разных частей тела. Остальные пассажиры и водитель не пострадали, сообщила полиция Харьковской области.

Фото: facebook.com/police.kharkov

По предварительным данным, 64-летний водитель не справился с управлением и выехал на обочину. Автобус упал на бок в кювет.

Обстоятельства аварии уточняются. Местные СМИ пишут, что причиной аварии стал резкий порыв ветра.

Фото: facebook.com/police.kharkov


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