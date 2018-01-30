Рейсовый автобус с 12 пассажирами перевернулся в Харьковской области
64-летний водитель не справился с управлением и выехал на обочину.
Утром 30 января на дороге Чугуев - Меловое в Харьковской области перевернулся рейсовый автобус с 12 пассажирами. Четверо из них получили травмы: у одной женщины диагностировали сотрясение мозга, еще три человека отделались ушибами разных частей тела. Остальные пассажиры и водитель не пострадали, сообщила полиция Харьковской области.
По предварительным данным, 64-летний водитель не справился с управлением и выехал на обочину. Автобус упал на бок в кювет.
Обстоятельства аварии уточняются. Местные СМИ пишут, что причиной аварии стал резкий порыв ветра.
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