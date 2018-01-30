Tesla Model S стала универсалом. Самым быстрым в мире.

Катафалки на базе «Теслы» мир уже видел, а вот «гражданских» универсалов пока никто не выпускал. Всех обошла британская фирма Qwest. Машину построили пока что в единственном экземпляре – для заказчика, пожаловавшегося на тесноту стандартного лифтбека.

Tesla Model S стала универсалом. Самым быстрым в мире.

Мастера поступили хитро. Заднюю часть кузова, его силовую структуру перекраивать не стали. Tesla Model S обрела углепластиковый колпак со стеклами и оригинальной пятой дверью. Но как только вы поднимете створку багажника, увидите внутри покатые стойки лифтбека! По сути, британцы всего-то сняли заводскую пятую дверь и водрузили сверху колпак собственной разработки.

Любопытно, что доработки… облегчили машину на 12 килограммов, хотя в общем случае «сараи», конечно, тяжелее седанов и хэтчбеков. Создатели машины уверяют, что динамика стандартной Tesla Model S P90D не пострадала: те же 2,8 секунды до 60 миль в час (96 км/ч). Это делает автомобиль самым быстрым универсалом в мире! Достижение, правда, пока не зафиксировано. Прежний рекордсмен, если верить заводским цифрам, - Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid, который медленнее на 0,6 секунды.

Фирма Qwest собирается выпустить 20 универсалов. Цена пока неизвестна, но первый экземпляр обошелся заказчику в 70 тысяч фунтов, не считая стоимости самого электромобиля.


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