Киевские патрульные обнаружили у нарушителя ПДД чемодан наркотиков

Водитель рассказал, что эти вещи ему передал незнакомец.

Киевские патрульные обнаружили у нарушителя ПДД чемодан наркотиков
Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

В Киеве рано утром патрульные полицейские остановили автомобиль Chevrolet Aveo, водитель которого, при выезде с территории автомойки, нарушил правила дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в Фейсбуке.

Во время общения с водителем патрульные заметили, что тот заметно нервничает и, согласно ст. 34 закона "О Национальной полиции", провели поверхностную проверку салона автомобиля.

"На заднем сиденье правоохранители обнаружили кейс в котором находилисьпакеты с кристаллическим веществом белого цвета, пакеты с кристаллическим веществом зеленого, красного и коричневого цветов, пакеты с белой и желтой порошкообразными веществами, похожими на наркотические. К тому же в кейсе обнаружили электронные весы и большое количество пустых зип-пакетов. Также за водительским сиденьем обнаружили сумку, в которой были свертки с кристаллической, вероятно, наркотическим веществом", - сообщили в полиции.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Водитель рассказал, что эти вещи ему передал незнакомец и попросил отвезти их в определенное место, но куда, он не помнит. Он также добавил, что не знал, что за вещество в этих пакетах.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Напомним, ранее пассажир рейса "Тель-Авив - Одесса" спрятал 20 грамм кокаина в картофеле фри.


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