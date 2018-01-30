В метро Тбилиси из-за обрушения потолка пострадали 14 человек
Лечение пострадавших покроет Минздрав и программа всеобщего страхования.
В столице Грузии на станции метро "Варкетили" 14 человек получили травмы из-за обрушившегося потолка.
Об этом сообщает "Грузия онлайн".
По данным Тбилисской транспортной компании, обвал конструкций подвесного потолка произошел 30 января около 10:30 в нижнем вестибюле станции.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что лечение пострадавших покроет Минздрав и программа всеобщего страхования. По его словам, состояние людей оценивают как стабильное.
Ремонт станции завершили в сентябре 2017 года. Строительные работы провела победившая в тендере компания "Кварелреммшен". С работами ознакомился Давид Нармания, который тогда был мэром города. Нынешний городской голова заявил, что компания, которая проводила ремонтные работы, будет строго наказана.
Напомним, в 2016 году из-за строительных работ над станцией метро "Героев Днепра" в Киеве был поврежден потолок.
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Транспорт
30.01.2018 09:36