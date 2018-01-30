В метро Тбилиси из-за обрушения потолка пострадали 14 человек

Лечение пострадавших покроет Минздрав и программа всеобщего страхования.

В метро Тбилиси из-за обрушения потолка пострадали 14 человек
Фото: 1tv.ge

В столице Грузии на станции метро "Варкетили" 14 человек получили травмы из-за обрушившегося потолка.

Об этом сообщает "Грузия онлайн".

По данным Тбилисской транспортной компании, обвал конструкций подвесного потолка произошел 30 января около 10:30 в нижнем вестибюле станции.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что лечение пострадавших покроет Минздрав и программа всеобщего страхования. По его словам, состояние людей оценивают как стабильное.

Ремонт станции завершили в сентябре 2017 года. Строительные работы провела победившая в тендере компания "Кварелреммшен". С работами ознакомился Давид Нармания, который тогда был мэром города. Нынешний городской голова заявил, что компания, которая проводила ремонтные работы, будет строго наказана.

Напомним, в 2016 году из-за строительных работ над станцией метро "Героев Днепра" в Киеве был поврежден потолок.


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