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Проводников поезда Киев - Вена поймали на контрабанде сигарет Нарушителей передали полиции. Фото: rbc.ua Сотрудники "Укрзализныци" поймали двух проводников поезда сообщением Киев - Вена на контрабанде сигарет. Об этом сообщает корреспондент LB.ua со ссылкой на источник в "УЗ". По его словам, сотрудники внутренней безопасности "УЗ" обнаружили у проводников 15 ящиков сигарет. Нарушителей передали правоохранительным органам. Напомним, 1 января прошлого года пограничники Мостиского отряда обнаружили на железнодорожном пункте пропуска около 4 тысяч пачек сигарет, находившихся под грузом руды. Ранее в поезде " Киев - Варшава" обнаружили 2 тыс. пачек контрабандных сигарет.

LB.ua

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