Проводников поезда Киев - Вена поймали на контрабанде сигарет

Нарушителей передали полиции.

Проводников поезда Киев - Вена поймали на контрабанде сигарет
Фото: rbc.ua

Сотрудники "Укрзализныци" поймали двух проводников поезда сообщением Киев - Вена на контрабанде сигарет.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua со ссылкой на источник в "УЗ".

По его словам, сотрудники внутренней безопасности "УЗ" обнаружили у проводников 15 ящиков сигарет.

Нарушителей передали правоохранительным органам.

Напомним, 1 января прошлого года пограничники Мостиского отряда обнаружили на железнодорожном пункте пропуска около 4 тысяч пачек сигарет, находившихся под грузом руды.

Ранее в поезде "Киев - Варшава" обнаружили 2 тыс. пачек контрабандных сигарет.


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