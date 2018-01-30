Проводников поезда Киев - Вена поймали на контрабанде сигарет
Нарушителей передали полиции.
Сотрудники "Укрзализныци" поймали двух проводников поезда сообщением Киев - Вена на контрабанде сигарет.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua со ссылкой на источник в "УЗ".
По его словам, сотрудники внутренней безопасности "УЗ" обнаружили у проводников 15 ящиков сигарет.
Нарушителей передали правоохранительным органам.
Напомним, 1 января прошлого года пограничники Мостиского отряда обнаружили на железнодорожном пункте пропуска около 4 тысяч пачек сигарет, находившихся под грузом руды.
Ранее в поезде "Киев - Варшава" обнаружили 2 тыс. пачек контрабандных сигарет.
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