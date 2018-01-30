В пригороде Ивано-Франковска кран упал на кабину грузовика, погибли два человека

По предварительным данным, причиной падения стал сильный порыв ветра.

В пригороде Ивано-Франковска Хриплине на Элеваторной улице кран упал на кабину грузовика. В автомобиле находились два человека, они погибли.

Об этом сообщил спикер управления патрульной полиции Ивано-Франковской области Николай Грак, пишет "Галицкий корреспондент".

По предварительным данным, причиной падения стал сильный порыв ветра. В Ивано-Франковской области объявлено штормовое предупреждение. До конца дня 30 июня и в течение ночи и утра 31 января в регионе ожидается усиление юго-западного ветра до 25-30 м/с.

"Галка" со ссылкой на начальника управления чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковского горсовета Игоря Влизло пишет, что инцидент произошел на одном из предприятии "Львовской железной дороги".