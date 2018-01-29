Проезд в 53-ти маршрутках Киева подорожал на гривну

Киевская городская власть лишена законных оснований влиять на тарифы маршрутных такси.

Фото: Надано Мариною Бурмакою

По состоянию на 29 января на 53 киевских маршрутах увеличили цену за проезд на 1 гривну. Об этом сообщили в коммунальной службе перевозок КГГА на запрос "Укринформа".

Отмечается, что тариф на маршрутах №405, 414, 415, 445, 470, 513, 589, 598-Д, 408, 437, 450, 455, 205, 599, 465, 151, 434, 496, 504, 509, 526, 528, 542, 555, 177, 178, 499, 573 вырос с 6 грн до 7 грн;

- на маршрутах № 535, 198, 200-к, 201, 497-к, 427, 432, 491, 600, 249, 569, 577, 439, 477, 508, 510, 566, 475, 567, 474, 565 - с 5 грн до 6 грн;

- на маршрутах 402, 194, 582 - с 4 грн до 5 грн.

В Службе перевозок сообщили, что сегодня киевская городская власть лишена законных оснований влиять на тарифы по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в режиме маршрутного такси.