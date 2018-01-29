В Броварах 20-летний парень угнал скорую помощь и застрял в сугробе

Угонщик вел себя неадекватно.

?В Броварах 20-летний парень угнал скорую помощь и застрял в сугробе
Фото: Макс Требухов

В Броварах Киевской области 20-летний молодой человек похитил автомобиль медицинской помощи в то время, как водитель ненадолго отлучился.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в Фейсбуке. Водитель вызвал полицию и самостоятельно пытался догнать служебный автомобиль. Однако, далеко уехать угонщику не удалось - автомобиль застрял в сугробе снега. Приехавшие на место правоохранители задержали хулигана - им оказался 20-летний житель села Большая Александровка.

"Задержанный молодой человек вел себя неадекватно. На вопрос полицейских, зачем ему нужен автомобиль скорой медицинской помощи, предоставить исчерпывающий ответ он не смог", - отмечается в сообщении.

Назначен ряд экспертиз на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови угонщика авто. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством).

Напомним, в Харькове пьяный мужчина закрыл в квартире прибывших на вызов сотрудников скорой помощи.


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