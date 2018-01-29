На улицы Лондона выехали новые такси.

С 1 января текущего года все новые машины, поступающие на службу в такси британской столицы, должны быть полностью электрическими или гибридами с запасом хода без использования ДВС не менее 48 километров. Классические черные кэбы Лондона подготовили к этим новшествам.

Их производитель London Taxi Company перешел в собственность компании Geely в 2010 году и был переименован в LEVC (London Electric Vehicle Company). Китайские деньги решили финансовые проблемы фирмы и позволили разработать новую модель такси LEVC TX. У нее алюминиевые кузовные панели, открывающиеся против хода задние двери и поворачивающиеся на большой угол передние колеса, облегчающие маневры на узких улицах.

Но главное в автомобиле – его инновационная силовая установка. Место классического дизеля занял 1,3-литровый бензиновый атмосферник, да и тот работает только на зарядку батарей. С ним запас хода машины достигает 640 километров, а на одной зарядке без использования ДВС можно проехать 112 километров. Зарядка аккумуляторов от обычной сети занимает восемь часов, от быстрой станции – всего 20 минут.

Производитель отмечает, что по расходам на топливо новинка окажется втрое выгоднее прошлой дизельной модели. Вместо 150 фунтов на солярку в неделю среднестатистический таксист будет тратить всего 50 на электричество. При этом лизинговый платеж вырос ненамного, со 167 до 177 фунтов в неделю.

Компания LEVC сообщает, что у нее уже есть 200 заказов на новинку, а до 2020 года на заводе планируется выпустить более 9000 машин.