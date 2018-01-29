Киев планирует повысить скорость до 80 км/час на 22 дорогах
Их перечень проходит согласование.
Киев планирует с 1 января повысить разрешенную скорость движения до 80 км/час на 22 дорогах. Об этом сообщил заместитель городского председателя Владимир Прокопив в блоге в газете "Сегодня".
Предварительный список выглядит так:
- проспект Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская)
- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта)
- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе)
- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини)
- просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Маршала Малиновского)
- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до городской черты Киева)
- просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста)
- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)
- ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков)
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста)
- просп. Бажана (до Харьковской площади)
- ул. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Неманская)
- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до поворота на Княжичи)
- ул. Перова (от просп. Освободителей до ул. Навои)
- просп. Соборности (в случае установки разделительного транспортного ограждения)
- просп. Л. Курбаса;
- просп. Космонавта Комарова;
- ул. Борщаговская;
- Южный мостовой переход.
Улицы Елены Телиги в этом перечне нет, потому что там крутой подъем и дорога опасна.
"Перечень дорог еще проходит согласование, но если Киевсовет поддержит документ в ближайшее время, повышение скорости до 80 км/ч (+10) произойдет уже с 1 апреля. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единое ограничение в 50 км/ч", - сообщил Прокопив.
Он также сообщил, что летом в Киеве может начать работу автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения. Однако для этого еще необходимо решение Верховной Рады.
Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине вступило в силу новое ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах - 50 км/час. Правила дорожного движения предусматривают возможность повышения скоростного режима на участках дорог, где созданы безопасные условия. Для этого необходимо согласование уполномоченного подразделения Национальной полиции.
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