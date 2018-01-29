Киев планирует повысить скорость до 80 км/час на 22 дорогах

Их перечень проходит согласование.

Киев планирует с 1 января повысить разрешенную скорость движения до 80 км/час на 22 дорогах. Об этом сообщил заместитель городского председателя Владимир Прокопив в блоге в газете "Сегодня".

Предварительный список выглядит так:

проспект Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская) Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта) ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини) просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Маршала Малиновского) Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до городской черты Киева) просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста) просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади) ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков) Надднепрянское шоссе; Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе) Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного) ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста) просп. Бажана (до Харьковской площади) ул. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Неманская) просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до поворота на Княжичи) ул. Перова (от просп. Освободителей до ул. Навои) просп. Соборности (в случае установки разделительного транспортного ограждения) просп. Л. Курбаса; просп. Космонавта Комарова; ул. Борщаговская; Южный мостовой переход.

Улицы Елены Телиги в этом перечне нет, потому что там крутой подъем и дорога опасна.

"Перечень дорог еще проходит согласование, но если Киевсовет поддержит документ в ближайшее время, повышение скорости до 80 км/ч (+10) произойдет уже с 1 апреля. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единое ограничение в 50 км/ч", - сообщил Прокопив.

Он также сообщил, что летом в Киеве может начать работу автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения. Однако для этого еще необходимо решение Верховной Рады.

Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине вступило в силу новое ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах - 50 км/час. Правила дорожного движения предусматривают возможность повышения скоростного режима на участках дорог, где созданы безопасные условия. Для этого необходимо согласование уполномоченного подразделения Национальной полиции.