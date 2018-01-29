MAN демонстрирует концепции купе-фургонов 4?4

MAN демонстрирует концепции купе-фургонов 4×4

Появилось новое поколение фургонов Volkswagen Group, и это еще один MAN-liest. Большой грузовик Volkswagen вошел на рынок легковых автомобилей с близнецом VW Crafter, названным TGE.

Новый фургон нацелен на бизнес и людей, которые управляют бизнесом. Но компания также изучает возможности рынка автомобилей для отдыха с помощью пары прочных концепций фургонов 4×4.

MAN, безусловно, не чужой в мире транспорта. Компания отмечает, что она показала свою первую «машину для выходных» почти столетие назад.

MAN имеет большой опыт работы с большими грузовиками и автобусами, но фургоны – это совсем новая территория.

Фирма позволила своему внутреннему центру модификации делать автобусы, опираясь на две концепции.

Но концепты кажутся скорее демонстрацией способности BMC создавать специализированные транспортные средства по спецификации заказчика, чем серьезными предложениями для грузовых автофургонов.

Тем не менее считает источник, каждая из двух моделей выглядит неплохо сама по себе.

Они обе построены с учетом бездорожья, с 4×4, увеличенным дорожным просветом и широкими внедорожными шинами. Управляються машины 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 174 л.с.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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