На проспекте Победы в Киеве Chevrolet протаранил 5 авто
К счастью, обошлось без серьезных травм.
Масштабное ДТП с пострадавшим произошло в воскресенье на пр. Победы в Киеве. Водитель Chevrolet протаранил 5 автомобилей, информирует dtp.kiev.ua.
Согласно сообщению, водитель автомобиля Chevrolet двигался в крайнем левом ряду. На скользкой дороге машину занесло и левым боком она врезалась в отбойник.
От удара Chevrolet отбросило вправо в припаркованные в полосе ОТ возле магазинов автомобили. В результате повреждены пять машин: Daewoo, Hyundai, Opel, Citroen и Opel.
К счастью, обошлось без серьезных травм.
Водитель Chevrolet от госпитализации отказался - как и пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Медицинскую помощь получил на месте.
Напомним, утром 28 января в результате ДТП сгорели четыре автомобиля на Заболотного в Киеве.
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