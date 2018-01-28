На проспекте Победы в Киеве Chevrolet протаранил 5 авто

К счастью, обошлось без серьезных травм.

Масштабное ДТП с пострадавшим произошло в воскресенье на пр. Победы в Киеве. Водитель Chevrolet протаранил 5 автомобилей, информирует dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, водитель автомобиля Chevrolet двигался в крайнем левом ряду. На скользкой дороге машину занесло и левым боком она врезалась в отбойник.

От удара Chevrolet отбросило вправо в припаркованные в полосе ОТ возле магазинов автомобили. В результате повреждены пять машин: Daewoo, Hyundai, Opel, Citroen и Opel.

К счастью, обошлось без серьезных травм.

Водитель Chevrolet от госпитализации отказался - как и пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Медицинскую помощь получил на месте.

Напомним, утром 28 января в результате ДТП сгорели четыре автомобиля на Заболотного в Киеве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Полтавской области сгорел электровозВ Полтавской области сгорел электровоз
Прокуратура просит ужесточить наказание для харьковчанина, который после УДО снова сел за руль пьянымПрокуратура просит ужесточить наказание для харьковчанина, который после УДО снова сел за руль пьяным
В Тернопольской области мужчины на автомобиле Ford провалились на льду в 7-метровый пруд, один утонул В Тернопольской области мужчины на автомобиле Ford провалились на льду в 7-метровый пруд, один утонул
За выходные крупные сети АЗС подняли цены на бензинЗа выходные крупные сети АЗС подняли цены на бензин
Грузовик зацепил металлическую конструкцию под путепроводом в Киеве, мост не пострадалГрузовик зацепил металлическую конструкцию под путепроводом в Киеве, мост не пострадал
Блок рекламы


Похожие новости
Полицейский автомобиль перевернулся во время погони в Тернопольской областиПолицейский автомобиль перевернулся во время погони в Тернопольской области
Четыре автомобиля сгорели в результате ДТП на Заболотного в КиевеЧетыре автомобиля сгорели в результате ДТП на Заболотного в Киеве
Под Николаевом пьяная 13-летняя девочка угодила под автомобиль, возвращаясь с дискотекиПод Николаевом пьяная 13-летняя девочка угодила под автомобиль, возвращаясь с дискотеки
Apple расширяет парк самозарядных автомобилей в КалифорнииApple расширяет парк самозарядных автомобилей в Калифорнии
В Киеве пьяный водитель на "Опеле" влетел в грузовик, погибла девушка-пассажирВ Киеве пьяный водитель на "Опеле" влетел в грузовик, погибла девушка-пассажир
Во Львове полиция начала изымать городские автобусыВо Львове полиция начала изымать городские автобусы
Украинцы запустили «airbnb для автомобилей» и планируют выход в СШАУкраинцы запустили «airbnb для автомобилей» и планируют выход в США
На территории морпорта Черноморска автобус с людьми врезался в поездНа территории морпорта Черноморска автобус с людьми врезался в поезд
В Тернопольской области 22-летняя девушка погибла, катаясь на санях, привязанных к автомобилюВ Тернопольской области 22-летняя девушка погибла, катаясь на санях, привязанных к автомобилю
В Донецкой области столкнулись военный КрАЗ и автобус с шахтерамиВ Донецкой области столкнулись военный КрАЗ и автобус с шахтерами
Последние новости
Подгружаем последние новости