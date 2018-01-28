На проспекте Победы в Киеве Chevrolet протаранил 5 авто

К счастью, обошлось без серьезных травм.

Масштабное ДТП с пострадавшим произошло в воскресенье на пр. Победы в Киеве . Водитель Chevrolet протаранил 5 автомобилей, информирует dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, водитель автомобиля Chevrolet двигался в крайнем левом ряду. На скользкой дороге машину занесло и левым боком она врезалась в отбойник.

От удара Chevrolet отбросило вправо в припаркованные в полосе ОТ возле магазинов автомобили. В результате повреждены пять машин: Daewoo, Hyundai, Opel, Citroen и Opel.

К счастью, обошлось без серьезных травм.

Водитель Chevrolet от госпитализации отказался - как и пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Медицинскую помощь получил на месте.