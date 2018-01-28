Полицейский автомобиль перевернулся во время погони в Тернопольской области

Патрульные преследовали автомобиль на иностранной регистрации.

В Тернопольськой области перевернулся автомобиль патрульной полиции, который преследовал Audi A6 на иностранной регистрации. Об этом сообщает Укринформ.

Фото: varta1.com.ua

Фото: varta1.com.ua

"В Тернопольськой области, в селе Грабовец, автомобиль патрульной полиции перевернулся на крышу. Автомобиль перевернулся в результате преследования Audi A6 на иностранной регистрации", - отмечается в сообщении.

Пострадавших нет. О том, что именно стало причиной преследования не сообщается.