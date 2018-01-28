Полицейский автомобиль перевернулся во время погони в Тернопольской области
Патрульные преследовали автомобиль на иностранной регистрации.
В Тернопольськой области перевернулся автомобиль патрульной полиции, который преследовал Audi A6 на иностранной регистрации. Об этом сообщает Укринформ.
"В Тернопольськой области, в селе Грабовец, автомобиль патрульной полиции перевернулся на крышу. Автомобиль перевернулся в результате преследования Audi A6 на иностранной регистрации", - отмечается в сообщении.
Пострадавших нет. О том, что именно стало причиной преследования не сообщается.
Напомним, сегодня четыре автомобиля сгорели в результате ДТП на Заболотного в Киеве.
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