На сахарном заводе на Волыни грузовик со свеклой насмерть переехал сотрудницу

Водитель забыл поставить грузовик на «ручник».

??На сахарном заводе на Волыни грузовик со свеклой насмерть переехал сотрудницу
Фото: volynnews.com

На Гороховском сахарном заводе в Волынской области (с. Марьяновка) от наезда грузовика погибла сотрудница предприятия. Трагедия произошла вечером 26 января, пишут "Волынские новости".

По словам очевидцев, грузовик со свеклой заехал на весы. После взвешивания работница ушла записывать информацию о весе свеклы, а водитель начал отгружать овощи. Однако забыл поставить авто на «ручник», свекла начала высыпаться, а грузовик выкатилась на женщину.

«Наезд оказался смертельным, у нее осталось трое детей», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Волыни подросток случайно застрелил товарища из охотничьего ружья.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
За выходные крупные сети АЗС подняли цены на бензинЗа выходные крупные сети АЗС подняли цены на бензин
Прокуратура просит ужесточить наказание для харьковчанина, который после УДО снова сел за руль пьянымПрокуратура просит ужесточить наказание для харьковчанина, который после УДО снова сел за руль пьяным
В Тернопольской области мужчины на автомобиле Ford провалились на льду в 7-метровый пруд, один утонул В Тернопольской области мужчины на автомобиле Ford провалились на льду в 7-метровый пруд, один утонул
МВД запретило сотрудникам использовать служебные автомобили в личных целяхМВД запретило сотрудникам использовать служебные автомобили в личных целях
На трассе Киев-Чоп в Закарпатской области перевернулся грузовикНа трассе Киев-Чоп в Закарпатской области перевернулся грузовик
Блок рекламы


Похожие новости
В Польше украинец уснул за рулем грузовика и врезался в жилой домВ Польше украинец уснул за рулем грузовика и врезался в жилой дом
В Киеве пьяный водитель на "Опеле" влетел в грузовик, погибла девушка-пассажирВ Киеве пьяный водитель на "Опеле" влетел в грузовик, погибла девушка-пассажир
Грузовик зацепил металлическую конструкцию под путепроводом в Киеве, мост не пострадалГрузовик зацепил металлическую конструкцию под путепроводом в Киеве, мост не пострадал
На трассе Киев-Чоп в Закарпатской области перевернулся грузовикНа трассе Киев-Чоп в Закарпатской области перевернулся грузовик
Гражданин Польши и младенец погибли в ДТП с участием грузовика в Ровенской областиГражданин Польши и младенец погибли в ДТП с участием грузовика в Ровенской области
На Волыни автобус с 53 пассажирами на час застрял в снегу на железнодорожных путях На Волыни автобус с 53 пассажирами на час застрял в снегу на железнодорожных путях
Ограничения на движение грузовиков действует в семи областяхОграничения на движение грузовиков действует в семи областях
В Словении полиция задержала украинца, который разбил грузовик с нелегаламиВ Словении полиция задержала украинца, который разбил грузовик с нелегалами
Въезд грузовиков в Киев ограничен из-за снегопада - КГГАВъезд грузовиков в Киев ограничен из-за снегопада - КГГА
В Харькове 18-летний мажор сбил насмерть подростка на переходе
Последние новости
Подгружаем последние новости