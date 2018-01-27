??На сахарном заводе на Волыни грузовик со свеклой насмерть переехал сотрудницу

Водитель забыл поставить грузовик на «ручник».

Фото: volynnews.com

На Гороховском сахарном заводе в Волынской области (с. Марьяновка) от наезда грузовика погибла сотрудница предприятия. Трагедия произошла вечером 26 января, пишут "Волынские новости".

По словам очевидцев, грузовик со свеклой заехал на весы. После взвешивания работница ушла записывать информацию о весе свеклы, а водитель начал отгружать овощи. Однако забыл поставить авто на «ручник», свекла начала высыпаться, а грузовик выкатилась на женщину.

«Наезд оказался смертельным, у нее осталось трое детей», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Волыни подросток случайно застрелил товарища из охотничьего ружья.