Apple расширяет парк самозарядных автомобилей в Калифорнии
Компания Apple расширила свой парк самозарядных автомобилей в Калифорнии. Она зарегистрировала еще два десятка машин в Департаменте автомобильных перевозок штата.
Фирма сначала зарегистрировала три внедорожника Lexus Rx450h в соответствии с разрешением на испытания автономных транспортных средств в апреле 2017 года.
С тех пор она купила еще двадцать четыре внедорожника Lexus, согласно DMV: два в июле и еще семь в октябре, два в ноябре, шесть в декабре и семь в январе.
В отличие от таких компаний, как Waymo и Uber, Apple была тесно связана с автомобильной программой под кодовым названием Project Titan.
Из различных отчетов стало известно, что Apple отбросила свои амбиции для создания совершенно нового автомобиля с нуля.
Она переключила внимание на создание автономного программного обеспечения, которое могло бы работать для существующих автопроизводителей.
В июле прошедшего года генеральный директор Тим Кук подтвердил в интервью, что производитель iPhone в настоящее время «фокусируется на автономных системах», а не на автомобиль с эмблемой Apple.
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26.01.2018 11:39