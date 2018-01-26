Apple расширяет парк самозарядных автомобилей в Калифорнии

Apple расширяет парк самозарядных автомобилей в Калифорнии

Компания Apple расширила свой парк самозарядных автомобилей в Калифорнии. Она зарегистрировала еще два десятка машин в Департаменте автомобильных перевозок штата.

Фирма сначала зарегистрировала три внедорожника Lexus Rx450h в соответствии с разрешением на испытания автономных транспортных средств в апреле 2017 года.

С тех пор она купила еще двадцать четыре внедорожника Lexus, согласно DMV: два в июле и еще семь в октябре, два в ноябре, шесть в декабре и семь в январе.

В отличие от таких компаний, как Waymo и Uber, Apple была тесно связана с автомобильной программой под кодовым названием Project Titan.

Из различных отчетов стало известно, что Apple отбросила свои амбиции для создания совершенно нового автомобиля с нуля.

Она переключила внимание на создание автономного программного обеспечения, которое могло бы работать для существующих автопроизводителей.

В июле прошедшего года генеральный директор Тим Кук подтвердил в интервью, что производитель iPhone в настоящее время «фокусируется на автономных системах», а не на автомобиль с эмблемой Apple.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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