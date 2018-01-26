В Полтавской области сгорел электровоз
Огнем поврежден трансформатор и внутренняя отделка локомотива
В Полтавской области утром 25 января на 123 километре железнодорожного перегона Свинковка - Божково в грузовом электровозе сообщением Полтава-Основа произошел пожар.
Об этом сообщается на сайте ГосЧС.
Сообщение в службу спасения "101" поступило в 9:41. Пожар был локализован в 11:39, а в 12:03 - ликвидирован.
Травмированных и погибших нет.
Огнем поврежден трансформатор и внутренняя отделка локомотива.
К тушению огня привлекались 20 человек личного состава 3-й и 4-й государственных пожарно-спасательных частей и две единицы техники, также привлекался пожарный поезд станции Полтава - Южная.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, в 2017 году на украинской железной дороге в результате пожаров были повреждены 13 локомотивов, два из которых теперь не подлежат ремонту.
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