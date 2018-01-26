В Полтавской области сгорел электровоз

Огнем поврежден трансформатор и внутренняя отделка локомотива

Фото: poltava.dsns.gov.ua

В Полтавской области утром 25 января на 123 километре железнодорожного перегона Свинковка - Божково в грузовом электровозе сообщением Полтава-Основа произошел пожар.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

Сообщение в службу спасения "101" поступило в 9:41. Пожар был локализован в 11:39, а в 12:03 - ликвидирован.

Травмированных и погибших нет.

Огнем поврежден трансформатор и внутренняя отделка локомотива.

Фото: poltava.dsns.gov.ua

К тушению огня привлекались 20 человек личного состава 3-й и 4-й государственных пожарно-спасательных частей и две единицы техники, также привлекался пожарный поезд станции Полтава - Южная.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в 2017 году на украинской железной дороге в результате пожаров были повреждены 13 локомотивов, два из которых теперь не подлежат ремонту.