В Полтавской области сгорел электровоз

Огнем поврежден трансформатор и внутренняя отделка локомотива

В Полтавской области сгорел электровоз
Фото: poltava.dsns.gov.ua

В Полтавской области утром 25 января на 123 километре железнодорожного перегона Свинковка - Божково в грузовом электровозе сообщением Полтава-Основа произошел пожар.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

Сообщение в службу спасения "101" поступило в 9:41. Пожар был локализован в 11:39, а в 12:03 - ликвидирован.

Травмированных и погибших нет.

Огнем поврежден трансформатор и внутренняя отделка локомотива.

Фото: poltava.dsns.gov.ua

К тушению огня привлекались 20 человек личного состава 3-й и 4-й государственных пожарно-спасательных частей и две единицы техники, также привлекался пожарный поезд станции Полтава - Южная.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в 2017 году на украинской железной дороге в результате пожаров были повреждены 13 локомотивов, два из которых теперь не подлежат ремонту.


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