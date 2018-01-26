В вертолетной службе спасения МВД будет 55 геликоптеров, - Аваков

Специалисты этого отряда будут совместно работать с полицией и Нацгвардией.

В вертолетной службе спасения МВД будет 55 геликоптеров, - Аваков
Фото: Сергей Нужненко

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в этом году в Украине начнет работу вертолетный отряд службы реагирования.

Об этом сообщается на сайте МВД.

"2018 - это год Службы по чрезвычайным ситуациям... Уже в этом году Украина получит первый мобильный отряд - вертолетный отряд службы реагирования. Это позволит перейти нам на новый качественный уровень обеспечения. Около 55 вертолетов обеспечат системное покрытие по всей стране. Начиная от реагирования на чрезвычайные ситуации, вызовы криминального характера и заканчивая медицинскими вопросами, когда человека с удаленного региона предстоит доставить к медику-специалисту. Это тот уровень, на котором работают спасатели в европейских странах", - сказал Аваков.

Он также отметил, что вертолетная служба реагирования - это совместный проект с французскими правоохранителями.

Специалисты этого отряда будут совместно работать с полицией и Нацгвардией в случае чрезвычайных ситуаций с криминальной составляющей, а также будут задействованы для работы в горах.

Также вертолетная служба будет задействована для транспортировки тяжело больных или раненых.

Напомним, в прошлом году во время Евровидения над Киевом летал вертолет с надписью "Полиция". Как оказалось позже, его арендовала Нацполиция за тысячу долларов в час.


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