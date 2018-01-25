При крушении вертолета в Кременчуге местные жители не пострадали

Никто из находившихся на борту не выжил.

При крушении вертолета, который упал в микрорайоне "Молодежный" в городе Кременчуге Полтавской области, погибли четыре члены экипажа. Никто из местных жителей не пострадал.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев в эфире телеканала Прямой.

"К счастью, никто из посторонних лиц не пострадал, хотя неподалеку находятся жилые дома. В результате падения сам вертолет загорелся. На место прибыли патрульные наряды и работники ГосЧС, которые мгновенно приступили к ликвидации самого пожара", - отметил он.

Фото: facebook.com/DronariumUkraine

По словам Сулаева, пожар был довольно-таки сильной. Также было визуально замечено, что есть оборванные провода. Сначала полицейские и спасатели думали, что эти провода, возможно, от линии электропередач. Поэтому было принято решение мгновенно отключить энергоснабжение в данном микрорайоне, на данном участке, для того чтобы никто из посторонних лиц не пострадал от поражения электричеством.

Сообщается, что место происшествия оцеплено сотрудниками полиции. Чтобы не подвергать риску местное население, временно отключено газоснабжение.

"Также установлено предварительно, что данный вертолет - это вертолет Ми-8. В вертолете, по информации, которая сейчас есть, находилось четыре человека. К сожалению, никто из данных граждан, находившихся в самом вертолете, не выжил", - добавил Сулаев.

Фото: facebook.com/DronariumUkraine

По его словам, спасатели продолжают снижать температуру самого корпуса вертолета, поскольку он очень раскаленный в результате пожара. Также выясняют все детали относительно владельца и тех лиц, которые совершили вылет.

По предварительной информации, это был учебно-тренировочный вылет на данном вертолете. Дополнительную информацию, которая появится в процессе проведения дальнейшего исследования, в полиции обещают озвучить завтра утром.


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