В Кременчуге разбился вертолет (обновлено)

Погибли четыре человека.

В городе Кременчуг Полтавской области разбился вертолет, сообщает местное издание Кременчуцький ТелеграфЪ.

Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что авария произошла 25 января около 19:00.

Фото: telegraf.in.ua

"Был туман и, наверное, вертолет задел или вышку, или линию электропередач. Мы услышали несколько взрывов", - цитирует издание очевидца.

По предварительным данным, на борту вертолета находились три человека. Обломки машины разбросаны по округе. Отмечается, что пожарные не отходят от вертолета – он постоянно разгорается.

В областном управлении ГосЧС, на борту могло находиться 4 человека, их судьба на сейчас не известна.

Как сказала спикер ГосЧС Полтавской области Светлана Рыбалко, информация о том, что вертолет задел телевизионную вышку, является ложной.

В полиции сообщают, что возможно погибло три человека. Сотрудники полиции и спасатели работают на месте происшествия.

"По предварительным данным, вертолет является частным. Он осуществлял тренировочный полет", - сказал спикер Нацполиции области Юрий Сулаев.

Обновление. В результате падения вертолета Ми-8 погибли 4 члена экипажа, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"25 января около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг во время учебно-тренировочного полета произошло падение, с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты". В результате происшествия погибли 4 члена экипажа", - говорится в сообщении ГосЧС.

По информации ведомства, пожар локализован в 19:35, ликвидация продолжается.

К тушению привлечены 6 единиц техники и 25 человек личного состава, из них от ГСЧС - 5 единиц техники и 21 человек личного состава, а также от Кременчугского аэродрома "Большая Кохновка" - 1 единица техники и 4 человека.