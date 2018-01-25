В Интерсити+ Киев-Львов неизвестные камнем разбили окно, у которого сидела Руслана

Никто не пострадал. Пассажиров пересадили в другой вагон.

В скоростном поезде Интерсити+ Киев-Львов во время движения 25 января неизвестные разбили окно камнем. Об этом сообщила певица Руслана, которая ехала поездом во Львов.

"Только что в поезд Интерсити, в котором я еду в родной Львов, бросили камень на ходу в окно рядом со мной, которое рассыпалось у меня на глазах", - написала она в фейсбуке.

Руслана сообщила, что никто не пострадал, камень упал ей на колени, стекло вылетело на ходу наружу.

"На улице зима, а нам еще 4 часа ехать", - отметила певица.

Позже она сообщила, что всех пассажиров пересадили в другой вагон.

Как сообщалось, в декабре новый вагон "Вена-Киев" сломался, отъехав на 50 км от столицы Австрии. После 16-часового ожидания украинцы были вынуждены добираться домой своим ходом.