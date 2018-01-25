В Кременчуге разбился вертолет
По предварительным данным, погибли три человека.
В городе Кременчуг Полтавской области разбился вертолет, сообщает местное издание Кременчуцький ТелеграфЪ.
Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что авария произошла 25 января около 19:00.
"Был туман и, наверное, вертолет задел или вышку, или линию электропередач. Мы услышали несколько взрывов", - цитирует издание очевидца.
По предварительным данным, на борту вертолета находились три человека. Обломки машины разбросаны по округе. Отмечается, что пожарные не отходят от вертолета – он постоянно разгорается.
В областном управлении ГосЧС, на борту могло находиться 4 человека, их судьба на сейчас не известна.
Как сказала спикер ГосЧС Полтавской области Светлана Рыбалко, информация о том, что вертолет задел телевизионную вышку, является ложной.
В полиции сообщают, что возможно погибло три человека. Сотрудники полиции и спасатели работают на месте происшествия.
"По предварительным данным, вертолет является частным. Он осуществлял тренировочный полет", - сказал спикер Нацполиции области Юрий Сулаев.
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