В Кременчуге разбился вертолет

По предварительным данным, погибли три человека.

В городе Кременчуг Полтавской области разбился вертолет, сообщает местное издание Кременчуцький ТелеграфЪ.

Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что авария произошла 25 января около 19:00.

Фото: telegraf.in.ua

"Был туман и, наверное, вертолет задел или вышку, или линию электропередач. Мы услышали несколько взрывов", - цитирует издание очевидца.

По предварительным данным, на борту вертолета находились три человека. Обломки машины разбросаны по округе. Отмечается, что пожарные не отходят от вертолета – он постоянно разгорается.

В областном управлении ГосЧС, на борту могло находиться 4 человека, их судьба на сейчас не известна.

Как сказала спикер ГосЧС Полтавской области Светлана Рыбалко, информация о том, что вертолет задел телевизионную вышку, является ложной.

В полиции сообщают, что возможно погибло три человека. Сотрудники полиции и спасатели работают на месте происшествия.

"По предварительным данным, вертолет является частным. Он осуществлял тренировочный полет", - сказал спикер Нацполиции области Юрий Сулаев.