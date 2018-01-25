?После аннексии иностранные суда 665 раз нарушили запрет на заход в порты Крыма

Прокуратура продолжает фиксировать факты заходов судов и проводить следственные действия.

"Олимпиада" Фото: Владислав Осипов

По состоянию на 25 января прокуратура зафиксировала 665 заходов морских судов в закрытые Украиной порты аннексированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик, передает "Крым.Реалии".

По ее словам, прокуратура АРК продолжает фиксировать факты заходов судов и проводить следственные действия.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям - заходить в порты полуострова. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

Ранее Госпогранслужба сообщила, что с марта 2014 года отследила 652 иностранных судна, которые нарушили украинское законодательство и заходили в порты аннексированного Крыма.

Напомним, в марте 2017 года Украина впервые конфисковала иностранное судно, заходившее в Крым.