"Укрзализныця" в 2018 году дважды повысит цены на билеты

"Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей".

"Укрзализныця" в 2018 году дважды повысит цены на билеты
Фото: Макс Требухов

"Укрзализныця" в 2018 году два раза повысит цены на билеты на 10%.

Об этом в интервью 112 каналу сообщил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов.

"С пассажирскими перевозками ситуация достаточно сложная в плане тарифов. Тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет. Мы видим необходимость в повышении тарифа в нынешнем году. В финансовый план на 2018 год мы заложили цифры двукратного повышения на 10% каждое. Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей", - сказал он.

Кравцов добавил, что плацкартные билеты часто дешевле, чем автобусное сообщение на аналогичных направлениях. "Это неправильно. Автобусные перевозки априори должны быть дешевле, чем по железной дороге", - считает он. В целом тарифы УЗ на перевозки пассажиров "возможно, самые низкие как в Европе, так и на постсоветском пространстве", сказал Кравцов.

"Укрзализныця" также планирует разделить перевозки на несколько сегментов с тремя разными тарифами: в самом дешевом (плацкарт, региональные поезда) цену будет устанавливать государство, а в самом дорогом (Интерсити и ночные экспрессы) - сама компания. "И где-то посредине должен действовать средний промежуточный тариф, который устанавливается государством, но для которого мы будем требовать более серьезного повышения. Это будет направление ("стандарт"), где мы еще не достигли должного уровня сервиса, но в то же время уже не выполняем социальную функцию", - сказал Кравцов.

Напомним, что в 2017 году "Укрзализныце" разрешили повысить грузовые тарифы на 22,5%.


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