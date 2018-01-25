Land Rover показал интерьер трехдверного внедорожника.

Британцы показали тизер с изображением салона своей новой модели. Это трехдверный Range Rover, который получит приставку SV Coupe. Его салон рассчитан на четверых седоков.

Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом, а его мировая премьера состоится на Женевском автосалоне. Зная ажиотаж, который возникает вокруг любой дорогой и эксклюзивной машины, можно предположить, что все экземпляры будут распроданы еще до официального показа. Впрочем, точный тираж не сообщается. Это может быть и несколько тысяч экземпляров.

Land Rover показал интерьер трехдверного внедорожника.
Land Rover показал интерьер трехдверного внедорожника.

Range Rover SV Coupe сделан в честь 70-летнего юбилея марки, который отмечается в этом году. Это также дань памяти первому «Рейнджу» образца 1970 года. Он был именно трехдверным, а две дополнительные створки появились у модели только в начале 1980-х. Новинка получит интерьер в стиле модели Velar. Сзади установлены два отдельных кресла с массивной консолью между ними. Пассажирам второго ряда доступно отдельное управление климатом.

Сборку внедорожного купе доверят заводскому ателье Special Vehicle Operations, которое отвечает за создание особо быстрых и роскошных «Ягуаров» и «Ленд Роверов».

Добавим, что это не единственный подарок, который марка готовит своим поклонникам. Ранее стало известно о создании серии внедорожников Defender в старом кузове с мощнейшим V8 под капотом.


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