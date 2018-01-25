13 локомотивов "Укрзализныци" горели в 2017 году

Пять из них - в течение одного месяца июня.

13 локомотивов "Укрзализныци" горели в 2017 году
Фото: lviv.dsns.gov.ua

В 2017 году на украинской железной дороге в результате пожаров были повреждены 13 локомотивов, два из которых теперь не подлежат ремонту. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в ответ на журналистский запрос.

Как показали служебные расследования, только в четырех случаях не было вины железнодорожников, среди которых - два возгорания из-за сверхнормативной эксплуатации.

Среди лидеров по возгораниям был маневровые тепловозы ЧМЭЗ, которые выпускались до 1988 года, и украинские 2ТЭ10Ут.

Напомним, что в 2017 году на украинской железной дороге сгорели по меньшей мере семь вагонов пригородных поездов. Два из них и так ожидали списания, три требуют капитального ремонта, а возможность восстановления еще двух не определена.


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