Во Львове полиция начала изымать городские автобусы

Город не заплатил ЛАЗу по долгам.

Государственная исполнительная служба обязала полицию изъять все 160 автобусов большого львовского перевозчика - коммунального АТП-1 и доставлять на штрафплощадку.

Патрульная полиция Львова уже задержала семь коммунальных автобусов, среди которых четыре новых "Электрона". Изъятие городских автобусов связано с отказом Львовского горсовета выплатить долг за приобретенные в 2009-2010 годах 32 автобуса ЛАЗ, сообщает Zaxid.net.

Решение об объявлении в розыск всех 160 автобусов АТП-1, на которые еще в октябре суд наложил арест, отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции принял 28 декабря. Согласно этому решению полиция внесла номера всех разыскиваемых автобусов в систему "Рубеж", которая автоматически обнаруживает автомобили, находящиеся в розыске. Системой "Рубеж" оборудованы все стационарные посты и часть патрульных автомобилей полиции и при ее срабатывании полицейские обязаны задержать и доставить на штрафплощадку разыскиваемое транспортное средство.

По состоянию на вечер 23 января, по словам директора АТП-1 Ореста Хамулы, полиция уже забрала на штрафплощадку три старые крупногабаритные автобусы, а на четыре новых "Электрона" изъяла документы, поэтому они не могут выезжать с территории АТП-1. Таким образом, отметил Орест Хамула во время заседания инженерной комиссии Львовского горсовета, водители семи автобусов остались без работы и в ближайшее время могут уволиться. В дальнейшем, по словам Хамулы, полиция может изъять любой автобус, если его зафиксирует система "Рубеж".

Арест на все имущество и счета АТП-1 наложен из-за долга в 28 млн грн перед ООО "Львовские автобусные заводы" за приобретенные в 2009-2010 годах автобусы ЛАЗ.

В октябре 2017 депутаты уже принимали решение о меморандуме с ООО "Оптимум Фактор", которое получило от ЛАЗа право требования долга. Меморандум предусматривал, что АТП-1 должно заплатить "Оптимум Фактор" 19,6 млн грн, а "Оптимум Фактор" в свою очередь аннулировать еще 4 млн грн долга. Однако уже во время следующего заседания сессии депутаты Львовского горсовета приняли новое постановление, которым отказались от подписания меморандума. Причиной отмены меморандума стало то, что уже после принятия решения о меморандуме во Львовском горсовете выяснили, что ЛАЗ до сих пор не выплатил своим работникам задолженность по заработной плате.

Теперь же, когда все автобусы АТП-1 объявлены в розыск, на заседание сессии Львовского горсовета 25 января вынесут новое постановление о меморандуме. Проект меморандума предусматривает, что АТП-1 признает долг в сумме 28 млн грн за приобретенные ЛАЗ и обязуется оплатить "Оптимум Фактор" 20,3 млн гривен. При этом "Оптимум Фактор" обязуется оплатить долги ЛАЗа за воду, тепло и выплатить около 2,5 млн грн задолженности по зарплате работникам ЛАЗа. Ранее АТП-1 уже уплатило 4,5 млн грн исполнительной службе для погашения долгов по зарплате перед работниками ЛАЗа, а еще 4 млн грн "Оптимум Фактор" согласился простить после получения основной части долга.

Львовский автобусный завод выкупил и довел до банкротства роSSийский бизнесмен Игорь Чуркин. Холдинг остановил производство в 2014 году. Сейчас ООО "Львовские автобусные заводы", которое находится в процессе прекращения, официально записано на Игоря Чуркина и ряд компаний, зарегистрированных в Канаде и Великобритании.