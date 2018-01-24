Гройсман: в Украине построят 500 развязок, 500 островков безопасности и 1000 переходов

Рассчитанную на три года программу премьер окрестил "500-500-1000".

Гройсман: в Украине построят 500 развязок, 500 островков безопасности и 1000 переходов

Правительство в этом году начнет реализацию комплексной программы по повышению безопасности дорожного движения в Украине, которая предусматривает строительство 500 новых кольцевых развязок, 500 островков безопасности и 1000 пешеходных переходов.

Об этом сказал премьер Владимир Гройсман во время тематического совещания с участием руководства МВД, Мининфраструктуры и Укравтодора, сообщается на сайте Кабмина.

Программа, по словам премьера, рассчитана на три года.

При проектировании, строительстве, сдаче в эксплуатацию дорог будут учитывать вопросы безопасности.

Напомним, в 2017 году Укравтодор отремонтировал рекордные за последние годы 2177 км дорог.

Ранее Кабинет министров утвердил концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2018-2022 годы стоимостью 322,6 млрд гривен (в т.ч. 176 млрд грн - бюджетные). Она предусматривает улучшение состояния 9,1 тыс. км дорог, строительство и реконструкцию 1 тыс. км дорог, поступление дополнительных средств от транзитных автоперевозок, широкое использование экспортного и логистического потенциала, снижение себестоимости перевозок.


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