Украинцы запустили «airbnb для автомобилей» и планируют выход в США

Основали SizeCar украинцы Игорь Добрянский (СEO) и Андрей Стахов (СТО), а также американка Верджиния Деннис (СОО) в августе 2016 года. «Я занимался прокатом авто в Виннице, у меня было 10 автомобилей и бизнес шел хорошо. Я начал задумываться о масштабировании в другие города Украины, но так, чтобы не покупать новые автомобили, поскольку это очень затратно. И подумал, что можно просто арендовать машины у местного населения в любом городе Украины или даже мира и сдавать их через онлайн-сервис, зарабатывая на этом комиссию с каждой сделки. Так все и началось», — рассказал Добрянский, пишут AIN.UA.

Украинцы запустили «airbnb для автомобилей» и планируют выход в США

Первый бета-запуск состоялся в октябре 2017-го. В запуск вложили $71 000 собственных средств, сторонние инвестиции не привлекали. Компанию зарегистрировали в Украине и США, однако запустились пока только на родине — чтобы протестировать модель перед выходом на высококонкурентный рынок. Миссию формулируют так: «Мы помогаем зарабатывать деньги владельцам авто и экономить деньги туристам и путешественникам».

«По сути мы каршеринговая компания, но peer-to-peer carsharing. У нас нет своих машин, мы сводим владельца авто и клиента на своей платформе и берем за это комиссию. Наше первое преимущество — цены, они ниже на 30-40%, поскольку у нас нет тех затрат, которые несут прокатные компании: на офисы, персонал, СТО, автомойки и другие, связанные с обслуживанием автомобиля.

Украинцы запустили «airbnb для автомобилей» и планируют выход в США

Второе преимущество — доступность авто в любом населенном пункте. Прокатные компании сосредоточены только в больших городах и мегаполисах. Мы же есть в любом населенном пункте, где есть автомобили и люди, так как любой автомобиль потенциально может быть сдан в аренду через SizeCar. Третье — огромный ассортимент автомобилей всех классов и марок. У прокатных компаний он ограничен представленным автопарком», — пояснил СЕО сервиса.

Регистрация на сайте бесплатная как для владельцев машин, так и для арендаторов. SizeCar берет 20% комиссии с каждой транзакции, платит за это клиент при бронировании автомобиля.

Украинцы запустили «airbnb для автомобилей» и планируют выход в США

Стоимость аренды владелец автомобиля устанавливает сам, однако на сайте есть калькулятор, в котором можно посмотреть рекомендованный и посчитать примерную сумму заработка на автомобиле на основании его рыночной стоимости.

Украинцы запустили «airbnb для автомобилей» и планируют выход в США

SizeCar идентифицирует клиентов с помощью банковский карт, мобильного номера и электронной почты. После прохождения верификации это отобразиться в личном кабинете. Также стартап договорился о проверке пользователей с Международной Ассоциацией Автопрокатных Компаний (ICRA). «Организация по договору предоставляет доступ к своей базе данных, в которой находятся проблемные арендаторы и мошенники, которые раньше брали авто на прокат в странах СНГ. Наш менеджер, имея доступ к этой базе, просто проверяет пользователя сервиса и ставит галочку верификации в личном кабинете SizeCar, если его нет в базе данных ICRA», — пояснил Добрянский.

Украинцы запустили «airbnb для автомобилей» и планируют выход в США

Что касается ДТП и угона, SizeCar рекомендует владельцам авто иметь полис страхования «КАСКО». «В США с этим на много проще — страховку можно будет купить на период аренды, и это все — онлайн, прямо на сайте сервиса. В Украине мы приспосабливаемся к реалиям и страховать пока можем только в офлайне», — рассказал Добрянский.

В личном кабинете каждого пользователя имеется список рекомендованных документов, которые следует подписать владельцу авто с клиентом перед передачей ключей. «В случае конфликтных ситуаций сервис по запросу правоохранительных органов предоставить информацию, которая помогла бы решить спор», — заверил СЕО SizeCar. В будущем компания планирует внедрить GPS-трекеры для владельцев авто, чтобы они могли отслеживать локацию своего автомобиля.

Украинцы запустили «airbnb для автомобилей» и планируют выход в США

Пока SizeCar не запускал рекламных кампаний, и пользователей на площадке немного — в основном старые клиенты Добрянского из Винницы. Посещаемость сайта, по его словам, составляет 1200-1500 пользователей в месяц. На сегодня реальные предложения об аренде авто есть только в Виннице, Львове и Хмельницком, зарегистрированных пользователей чуть более 200. «Некоторые люди с Uber залили нам свои машины, когда они их не используют сдают в аренду», — рассказал Добрянский.

В феврале планируется запуск рекламной кампании сервиса, а в конце лета — выход на рынок США. «Сейчас готовим для этого почву, ищем партнеров», — говорит СЕО стартапа.


Майя Яровая, AIN


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