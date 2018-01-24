Роскошный Logan: в сети появились оригинальные скетчи.

Седан Renault Logan может быть неплохо оснащен по меркам В-класса, но по-настоящему роскошным его вряд ли кто назовет. Это модели и не нужно. Однако пофантазировать никто не запрещает, и французский дизайнер Лоран Шмидт опубликовал изображения и видео, на которых показана «элитная» комплектация «Логана».

Роскошный Logan: в сети появились оригинальные скетчи.
Роскошный Logan: в сети появились оригинальные скетчи.

Художник уменьшил машине дорожный просвет, водрузил ее на огромные колеса, переоформил бамперы, оптику, боковины кузова, решетку радиатора. Причем формально все эти изменения можно провести с серийной машиной «малой кровью»: структура кузова осталась прежней.

В интерьере – помесь стилей двух марок. От дорогих моделей Renault позаимствованы вертикальный дисплей мультимедийной системы, цифровая комбинация приборов, руль и селектор КПП. Все клавиши, переключатели, дефлекторы вентиляции и блок управления климатом взяты от «Мерседесов». К этому добавлен «породистый» оттенок кожи и ромбовидная строчка на сиденьях.

Результат получился любопытным, но реализация хотя бы мизерной части этих виртуальных доработок в реальности «Логану» не светит.


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