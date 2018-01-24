Аэропорт "Киев" получит имя Сикорского
Проект решения уже прошел комиссию Киевсовета по вопросам культуры.
Комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики утвердила проект решения о присвоении имени авиаконструктора Игоря Сикорского столичному аэропорту "Киев" ("Жуляны").
Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.
"Коллектив аэропорта "Киев" поддержал инициативу о переименовании. Вопрос в течение двух месяцев обсуждался на сайте исполнительного орана, и альтернативных предложений относительно других названий или замечаний не поступило. Принятие такого решения отдаст дань памяти выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского", - отметила председатель комиссии Виктория Муха.
Соответствующий проект решения должен также рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам самоуправления, региональных и международных связей.
Аэропорт "Киев" ("Жуляны") расположен в черте города Киева. Второй по значению после "Борисполя" киевский аэропорт. Находится в коммунальной собственности, поэтому вопрос его названия относится к компетенции мэрии.
Напомним, что в августе 2016 года имя Сикорского было присвоено НТУУ "Киевский политехнический институт".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
24.01.2018 11:30