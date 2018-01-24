Аэропорт "Киев" получит имя Сикорского

Проект решения уже прошел комиссию Киевсовета по вопросам культуры.

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Комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики утвердила проект решения о присвоении имени авиаконструктора Игоря Сикорского столичному аэропорту " Киев " ("Жуляны").

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

"Коллектив аэропорта " Киев " поддержал инициативу о переименовании. Вопрос в течение двух месяцев обсуждался на сайте исполнительного орана, и альтернативных предложений относительно других названий или замечаний не поступило. Принятие такого решения отдаст дань памяти выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского", - отметила председатель комиссии Виктория Муха.

Соответствующий проект решения должен также рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам самоуправления, региональных и международных связей.

Аэропорт " Киев " ("Жуляны") расположен в черте города Киева . Второй по значению после "Борисполя" киевский аэропорт. Находится в коммунальной собственности, поэтому вопрос его названия относится к компетенции мэрии.

Напомним, что в августе 2016 года имя Сикорского было присвоено НТУУ "Киевский политехнический институт".