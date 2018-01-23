В Германии столкнулись спортивный самолет и вертолет, есть погибшие

Причина аварии пока неизвестна.

В Германии столкнулись спортивный самолет и вертолет, есть погибшие
Фото: spiegel.de

В Германии столкнулись спортивный самолет и вертолет, в результате катастрофы как минимум четыре человека погибли.

Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на полицию.

Информацию о личностях погибших не разглашают.

Отмечают, что авария произошла в районе города Филиппсбург, в котором проживает 13 тыс. жителей.

Причина аварии на данный момент неизвестна.

Напомним, 13 января индийский вертолет потерпел крушение в Аравийском море недалеко от города Мумбаи. В результате аварии погибли четыре человека.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Харькове 18-летний мажор сбил насмерть подростка на переходе
В Днепропетровской области из-за воров металлолома сошел с рельсов грузовой вагон поездаВ Днепропетровской области из-за воров металлолома сошел с рельсов грузовой вагон поезда
В Германии в результате непогоды по всей стране приостановлено движение поездовВ Германии в результате непогоды по всей стране приостановлено движение поездов
За выходные крупные сети АЗС подняли цены на бензинЗа выходные крупные сети АЗС подняли цены на бензин
Владельцев евроблях лишат возможности управлять нерастаможенным автомобилем – экспертВладельцев евроблях лишат возможности управлять нерастаможенным автомобилем – эксперт
Блок рекламы


Похожие новости
В Донецкой области столкнулись военный КрАЗ и автобус с шахтерамиВ Донецкой области столкнулись военный КрАЗ и автобус с шахтерами
В Южной Корее перевернулось рыболовецкое судно, есть жертвы (ФОТО)В Южной Корее перевернулось рыболовецкое судно, есть жертвы (ФОТО)
В Одессе из-за непогоды за несколько часов произошло 28 ДТП, есть пострадавшиеВ Одессе из-за непогоды за несколько часов произошло 28 ДТП, есть пострадавшие
В Германии в результате непогоды по всей стране приостановлено движение поездовВ Германии в результате непогоды по всей стране приостановлено движение поездов
Украинский самолет «Руслан» стал героем американского сериала Mega Machines (ВИДЕО)Украинский самолет «Руслан» стал героем американского сериала Mega Machines (ВИДЕО)
На Столичном шоссе в Киеве две перевернувшиеся фуры создали пробку, есть пострадавшие (ФОТО)На Столичном шоссе в Киеве две перевернувшиеся фуры создали пробку, есть пострадавшие (ФОТО)
В Турции разбился военно-транспортный самолет: три человека погиблиВ Турции разбился военно-транспортный самолет: три человека погибли
На скоростной магистрали в Чехии столкнулись 40 автомобилей (ФОТО)На скоростной магистрали в Чехии столкнулись 40 автомобилей (ФОТО)
Число пострадавших в результате ДТП со школьным автобусом в Германии возросло до 48 Число пострадавших в результате ДТП со школьным автобусом в Германии возросло до 48
Пилоты съехавшего к морю турецкого самолета объяснили причины аварииПилоты съехавшего к морю турецкого самолета объяснили причины аварии
Последние новости
Подгружаем последние новости