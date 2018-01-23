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В Германии столкнулись спортивный самолет и вертолет, есть погибшие Причина аварии пока неизвестна. Фото: spiegel.de В Германии столкнулись спортивный самолет и вертолет, в результате катастрофы как минимум четыре человека погибли. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на полицию. Информацию о личностях погибших не разглашают. Отмечают, что авария произошла в районе города Филиппсбург, в котором проживает 13 тыс. жителей. Причина аварии на данный момент неизвестна. Напомним, 13 января индийский вертолет потерпел крушение в Аравийском море недалеко от города Мумбаи. В результате аварии погибли четыре человека.

LB.ua

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