В Тернопольской области 22-летняя девушка погибла, катаясь на санях, привязанных к автомобилю

На повороте сани занесло, и молодые люди выпали.

В Тернопольской области 22-летняя девушка погибла, катаясь на санях, привязанных к автомобилю
Фото: tp.npu.gov.ua

В Тернопольской области 22 летняя жительница поселка Микулинцы погибла в результате падения с санок.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Несчастный случай произошел в селе Кровинка Теребовлянского района, около полуночи 23 января.

"По предварительной информации, четверо молодых людей решили покататься на санках. Они привязали две пары саней к автомобилю ВАЗ и катались по селу. На одних сидело два человека, на других - одна девушка. На повороте сани занесло, а молодые люди выпали. Одна из девушек ударилась головой о бетонный столб. Ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, но спасти ей жизнь не удалось", - сообщили в полиции..

Другие участники катаний не страдали. Продолжается следствие.

Фото: tp.npu.gov.ua

Напомним, 8 января в Тернопольской области на дороге автомобиль сбил колядника в костюме Чёрта.


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