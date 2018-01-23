Jeep раскрыл внешность модели Grand Commander.

Большой семиместный внедорожник Jeep неоднократно мелькал в сети на шпионских снимках в камуфляже и на патентных рисунках. На этой неделе его внешность окончательно перестала быть секретом. Производитель выложил скетчи и короткий видеотизер, которые показывают кузов достаточно подробно. Официально машину покажут только в апреле на Пекинском моторшоу.

Jeep раскрыл внешность модели Grand Commander.

Ранее американская марка зарегистрировала в Китае несколько новых названий. Среди них – Grand Commander. Этот шильдик четко виден на корме новинки. Как и следовало ожидать, «гранд» оказался настоящим гигантом, ведь просто Commander в линейке уже был, и это была весьма немаленькая машина.

Jeep раскрыл внешность модели Grand Commander.
Jeep раскрыл внешность модели Grand Commander.

По предварительной информации, новинка на 249 миллиметров превосходит по длине Cherokee и на 45 миллиметров – Grand Cherokee. В арсенале модели будет «четверка» 2.0 турбо мощностью около 240-260 л.с. К ней прилагается 9-ступенчатый автомат ZF, передний или полный привод. В переводе на наши деньги Jeep Grand Commander будет стоить в Китае около 2,2 миллиона рублей.

Китай станет для Jeep Grand Commander приоритетным рынком. Его прототип Jeep показывал весной прошлого года в Шанхае. Он назывался Yuntu, был гибридом с шестиместным салоном, открывающимися против хода задними дверями и огромной панорамной крышей. Серийный автомобиль, конечно, оформлен попроще, но его внешность оказалась близкой к концепту.

Jeep раскрыл внешность модели Grand Commander.


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