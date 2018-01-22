Киевский метрополитен объявил тендер на две станции в сторону Виноградаря

"Мостицкая" и "Проспект Правды" планируют построить в течение трех лет.

Киевский метрополитен объявил тендер на две станции в сторону Виноградаря
Фото: Макс Требухов

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на продление Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" в сторону жилого массива Виноградарь. По контракту подрядчик должен будет построить две станции - "Мостицкую" и "Проспект Правды", а также участок вилочного ответвления в сторону следующей станции "Виноградарь".

Об этом говорится в системе Prozorro.

Победителя будут выбирать по цене (ожидаемая стоимость - 6,3 млрд гривен с НДС) и сроках выполнения работ.

Напомним, технико-экономическое обоснование строительства участка Сырецкого-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградаря предусматривает создание еще четырех станций и нового электродепо "Виноградарь" в течение почти 9 лет.

Эта часть зеленой ветки метро будет проектироваться как линия мелкого залегания. Ее самая глубокая часть начнется на Сырце на глубине около 40 метров и будет постепенно приближаться к поверхности в районе станции "Мостицкая", которая запланирована на пересечении улиц Межевой, Белецкой и Северо-Сырецкой. Следующая станция "Проспект Правды" будет расположена на перекрестке проспекта Правды и Межевой. Их планируют построить в течение трех лет.

На втором этапе запланирована сдача в эксплуатацию еще одной станции метро. Третья и последняя очередь – строительство четвертой станции и электродепо "Виноградарь".


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