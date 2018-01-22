Украинским водителям придется больше платить для выезда за границу

С 19 января в Украине ввели новые тарифы на полисы «Зеленая карта» для выезжающих за рубеж на автотранспорте.

Об этом сообщает « Интерфакс Украина ».

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) пересчитало стоимость страховых сертификатов, после чего они подорожали на 5,4%.

Теперь стоимость «Зеленой карты» в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей повысится до 848 грн. (ранее - 805 грн.), для автобусов - 3,187 тыс. грн (ранее - 3,025 тыс. грн), для грузовых автомобилей - 2,001 тыс. грн. (ранее - 1,899 тыс. грн).

Стоимость «Зеленой карты» на один месяц для легковых автомобилей составит 1,350 тыс. грн. (ранее - 1,282 тыс. грн.), автобусов - 4,427 тыс. грн. (ранее - 4,202 тыс. грн), грузовиков - 2,656 тыс. грн. (ранее 2,521 тыс. грн.).

Стоимость полугодового и годового полисов «Зеленая карта» для легковых автомобилей составит 5,995 тыс. грн. и 7,422 тыс. грн. соответственно, для автобусов - 15,994 тыс. грн. и 28,776 тыс. грн., для грузовых автомобилей - 12,573 тыс. грн. и 23,729 тыс. грн. соответственно

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь , Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 618 грн. (ранее - 586 грн.), на один месяц - 909 грн. (ранее – 863 грн), на полгода - 2,084 тыс. грн. (ранее - 1,978 тыс. грн.), на год - 2,967 тыс. грн. (ранее - 2,816 тыс. грн).

Полисы «Зеленая карта» - это система страховой защиты потерпевших в ДТП, которая распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

В Украине они реализуются с 2009 года и бывают двух видов: вся Европа и Беларусь , Молдова и РоSSия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы «Зеленая карта» начали действовать на территории Азербайджана.

Напомним, что МИД запускает систему «ДРУГ» для пересчета украинцев за рубежом.

Как сообщалось ранее, в Украине запустят дополнительную линию для загранпаспортов, чтобы не было очередей.