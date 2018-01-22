Мэрия Тернополя пригрозила забрать рейсы у маршрутчиков за саботаж е-билетов

Всем частным перевозчикам вручили уведомления о прекращении их деятельности.

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Тернопольский городской совет решил разорвать договора с частными перевозчиками, которые будут саботировать введение электронной оплаты проезда. Об этом говорится на сайте мэрии.

22 января всем маршрутчикам вручили письма-уведомления о прекращении их деятельности с 1 февраля. После этого времени в городе останется только коммунальный транспорт и те перевозчики, которые за оставшиеся десять дней смогут обеспечить качественный сервис.

"Каждый день мы получаем все больше жалоб от жителей Тернополя по поводу несоблюдения норм и требований перевозки пассажиров, водители не соблюдают графиков работы и съезжают с определенных маршрутов, наблюдается перевозка пассажиров сверх максимального количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства, несоблюдение и игнорирование электронной системы оплаты за проезд, в том числе фальсификация билетов и отказ принимать оплату за проезд электронными проездными карточками", - объяснил такое решение мэр города Сергей Надал.

С 23 января на всех маршрутах сотрудники правоохранительных и контролирующих органов будут проводить рейды с целью проверки перевозчиков и водителей маршруток.

Также мэрия намекает, что в дальнейшем частные маршрутки могут вообще исчезнуть с улиц Тернополя. Город ведет переговоры о кредите на закупку 40-50 транспортных пассажирских средств, что позволит создать единую муниципальную систему.

Напомним, 10 января большинство маршрутных автобусов в Тернополе не вышли на рейсы. Водители отказались работать из-за введения электронной оплаты проезда.