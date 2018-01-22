Ford Focus 4: будет и универсал.

В конце декабря ряд американских и британских автомобильных СМИ со ссылкой на разные инсайдерские источники утверждал, что новый Ford Focus дебютирует в Детройте. Также озвучивалось мнение, что машина будет выпускаться только в виде пятидверного хэтчбека, а остальные типы кузова пока под большим вопросом. Все оказалось неправдой: премьера в Детройте не состоялась, а на шпионских снимках засветился тщательно закамуфлированный универсал.

Несмотря на обилие максировки, Ford Focus угадать под пленкой несложно. Его выдают характерные задние фонари. Точно такие же мы уже видели на предсерийном хэтчбеке. Универсал сфотографировали на парковке отеля в Голландии. На автомобиле висят британские номерные знаки, но руль – слева.

Известно, что Ford планирует запустить новые версий «Фокуса». В семействе появится псевдокроссовер Focus Active с пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом. Кроме того, производитель задумывается о внедрении полного привода! Этим Ford может утереть нос конкурентам, хотя вряд ли спрос на модификации со всеми ведущими колесами окажется большим.

В гамму двигателей войдет литровая «трешка» EcoBoost в трех вариантах мощности от 100 до 140 л.с., а также «четверки» объемом 1,5 и 2,0 литра. Дизель ожидается только один – полуторалитровый. Классических автоматов не будет вовсе. В качестве альтернативы механике можно будет заказать преселектив PowerShift.