Ford Focus 4: будет и универсал.

В конце декабря ряд американских и британских автомобильных СМИ со ссылкой на разные инсайдерские источники утверждал, что новый Ford Focus дебютирует в Детройте. Также озвучивалось мнение, что машина будет выпускаться только в виде пятидверного хэтчбека, а остальные типы кузова пока под большим вопросом. Все оказалось неправдой: премьера в Детройте не состоялась, а на шпионских снимках засветился тщательно закамуфлированный универсал.

Ford Focus 4: будет и универсал.

Несмотря на обилие максировки, Ford Focus угадать под пленкой несложно. Его выдают характерные задние фонари. Точно такие же мы уже видели на предсерийном хэтчбеке. Универсал сфотографировали на парковке отеля в Голландии. На автомобиле висят британские номерные знаки, но руль – слева.

Ford Focus 4: будет и универсал.

Известно, что Ford планирует запустить новые версий «Фокуса». В семействе появится псевдокроссовер Focus Active с пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом. Кроме того, производитель задумывается о внедрении полного привода! Этим Ford может утереть нос конкурентам, хотя вряд ли спрос на модификации со всеми ведущими колесами окажется большим.

В гамму двигателей войдет литровая «трешка» EcoBoost в трех вариантах мощности от 100 до 140 л.с., а также «четверки» объемом 1,5 и 2,0 литра. Дизель ожидается только один – полуторалитровый. Классических автоматов не будет вовсе. В качестве альтернативы механике можно будет заказать преселектив PowerShift.

Ford Focus 4: будет и универсал.


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