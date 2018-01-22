МВД запретило сотрудникам использовать служебные автомобили в личных целях

Использование авто в нерабочее время должно согласовываться с госсекретарем.

Фото: twitter.com/HeadUAPolice

Министерство внутренних дел запретило сотрудникам использовать служебные автомобили в личных целях и решило проводить служебные расследования таких фактов.

Об этом говорится в утвержденном порядке использования легковых автомобилей для поездок, связанных со служебной деятельностью должностных лиц МВД .

"Служебными автомобилями могут пользоваться министр внутренних дел, его заместители, государственный секретарь и структурные подразделения аппарата МВД . Использование служебного автомобиля для поездок, не связанных со служебной деятельностью, запрещается", - говорится в документе.

В случае нарушения установленного порядка, проводится служебное расследование.

Пользование служебными автомобилями, закрепленными за структурными подразделениями аппарата МВД , в выходные и праздничные дни осуществляется только по согласованию с госсекретарем. Разрешение на право выезда служебного автомобиля в командировку за пределы города Киева на расстояние, превышающее 200 км, предоставляется государственным секретарем в форме распорядительного акта.

Ежемесячные лимиты пробега служебных автомобилей ежегодно устанавливаются приказом "Центр обслуживания подразделений МВД . Должностные лица, пользующиеся служебными автомобилями, обязаны соблюдать установленные лимиты пробега. Увеличение месячного лимита пробега допускается с письменного согласия госсекретаря МВД .