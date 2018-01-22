МВД запретило сотрудникам использовать служебные автомобили в личных целях
Использование авто в нерабочее время должно согласовываться с госсекретарем.
Министерство внутренних дел запретило сотрудникам использовать служебные автомобили в личных целях и решило проводить служебные расследования таких фактов.
Об этом говорится в утвержденном порядке использования легковых автомобилей для поездок, связанных со служебной деятельностью должностных лиц МВД.
"Служебными автомобилями могут пользоваться министр внутренних дел, его заместители, государственный секретарь и структурные подразделения аппарата МВД. Использование служебного автомобиля для поездок, не связанных со служебной деятельностью, запрещается", - говорится в документе.
В случае нарушения установленного порядка, проводится служебное расследование.
Пользование служебными автомобилями, закрепленными за структурными подразделениями аппарата МВД, в выходные и праздничные дни осуществляется только по согласованию с госсекретарем. Разрешение на право выезда служебного автомобиля в командировку за пределы города Киева на расстояние, превышающее 200 км, предоставляется государственным секретарем в форме распорядительного акта.
Ежемесячные лимиты пробега служебных автомобилей ежегодно устанавливаются приказом "Центр обслуживания подразделений МВД. Должностные лица, пользующиеся служебными автомобилями, обязаны соблюдать установленные лимиты пробега. Увеличение месячного лимита пробега допускается с письменного согласия госсекретаря МВД.
Напомним, в ноябре прошлого года Кабмин принял стратегию развития системы МВД до 2020 года.
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