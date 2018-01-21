Из-за подорожания бензина повысилась стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева

В январе начал дорожать проезд в пригородных маршрутках Киева . Так, стоимость проезда в маршрутке «Киев-Обухов» подорожала на 2 гривны.

Об этом сообщает корреспондент ГолосUA.

По словам водителя маршрутки, цена с 18 до 20 грн с пассажира поднялась во вторник, 16 января. Причина – подорожание бензина и дизтоплива.

Приблизительно в то же время подорожал проезд в том же направлении, но до села Красная Слободка – с 7 до 8 грн. Водители объясняют это необходимостью покрывать возросшие затраты из-за повышения стоимости бензина.

При этом стоимость проезда «Киев-Васильков» остается прежним – 20 грн с пассажира.

Напомним, в октябре 2017 года стоимость проезда уже повышали на этом же направлении движения пригородных автобусов. Так, в октябре 2017 года подорожал на 2 гривны проезд в пригородных маршрутках «Киев-Обухов» N311. По словам водителя Сергея, билет в одну сторону стоит 20 грн, раньше проезд стоил 18 грн на одного человека.

В январе 2018 года киевляне сообщили в соцсетях, что с 15 января подорожает до 6 грн проезд в киевской маршрутке №569, курсирующей от станции метро «Лукьяновская» до проспекта Отрадного. «С 15 января будут просить 6 грн за проезд в маршрутке 569-й, соединяющей станцию ??метро «Лукьяновская» - ДСК-3 в Отрадный. Так решил перевозчик», - говорится в сообщении.

В январе 2018 года на станциях сети Shell все виды топлива подорожали 62-73 коп/л, SOCAR, AMIC и UPG подняли цены на 30 коп/л. В столичной сети KLO цена А-92 выросла на 10 коп/л, А-95, А-95+ и ДТ – на 20 коп/л.