Пьяный житель Львова потерял свой автомобиль Lexus на парковке и заявил об угоне

Во Львове водитель авто Lexus заявил в полицию про угон автомобиля, когда не смог его найти на парковке.

Об этом сообщает патрульная полиция области в Facebook.

Патрульные выяснили, что накануне мужчина парковался нетрезвым и просто забыл, где поставил машину. По словам заявителя, его автомобиль похитили с улицы Подвальной.

На самом деле мужчина оставил машину на улице Лазневой.

Домой он поехал на такси, но уже после того как патрульные вынесли на него постановление "За заведомо ложный вызов специальных служб".