На украинских дорогах сняли все «погодные» ограничения движения

На украинских дорогах сняли все «погодные» ограничения движения

Все ограничения по движению на автодорогах Украины по состоянию на субботу, 20 января, сняты.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Ситуация на некоторых автодорогах остается сложной. В частности, есть пробка на трассе М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Там наблюдается скопление около 135 грузовых автомобилей. Протяженность пробки - около 5 км. Она образовалась из-за ДТП", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за сильных снегопадов 18 января на севере Одессы полностью закрыли трассу Киев-Одесса.

Также сообщалось об ограничении движения тяжеловесного грузового транспорта на дороге международного значения М-03 Киев-Харьков.




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