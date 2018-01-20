На украинских дорогах сняли все «погодные» ограничения движения
Все ограничения по движению на автодорогах Украины по состоянию на субботу, 20 января, сняты.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
"Ситуация на некоторых автодорогах остается сложной. В частности, есть пробка на трассе М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Там наблюдается скопление около 135 грузовых автомобилей. Протяженность пробки - около 5 км. Она образовалась из-за ДТП", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за сильных снегопадов 18 января на севере Одессы полностью закрыли трассу Киев-Одесса.
Также сообщалось об ограничении движения тяжеловесного грузового транспорта на дороге международного значения М-03 Киев-Харьков.
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