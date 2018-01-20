На столичном проспекте Бажана Audi столкнулся с Daewoo, девушку-водителя направили к наркологу

На столичном проспекте Бажана Audi столкнулся с Daewoo, девушку-водителя направили к наркологу (ФОТО)

Вчера вечером, 19 января, в Киеве на проспекте Бажана произошло столкновение Audi и Daewoo.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительной информации водитель Daewoo ехал в крайнем правом ряду на низкой скорости. Сзади его протаранила Audi. От силы удара первый автомобиль отбросило на тротуар. Оба автомобиля сильно повреждены.

Водитель Daewoo госпитализирован. Владелицу Аudi доставили к наркологу на проверку.

На месте ДТП работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.




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