На столичном проспекте Бажана Audi столкнулся с Daewoo, девушку-водителя направили к наркологу
Вчера вечером, 19 января, в Киеве на проспекте Бажана произошло столкновение Audi и Daewoo.
Об этом
По предварительной информации водитель Daewoo ехал в крайнем правом ряду на низкой скорости. Сзади его протаранила Audi. От силы удара первый автомобиль отбросило на тротуар. Оба автомобиля сильно повреждены.
Водитель Daewoo госпитализирован. Владелицу Аudi доставили к наркологу на проверку.
На месте ДТП работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
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