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На столичном проспекте Бажана Audi столкнулся с Daewoo, девушку-водителя направили к наркологу Вчера вечером, 19 января, в Киеве на проспекте Бажана произошло столкновение Audi и Daewoo. Об этом сообщает dtp.kiev.ua. По предварительной информации водитель Daewoo ехал в крайнем правом ряду на низкой скорости. Сзади его протаранила Audi. От силы удара первый автомобиль отбросило на тротуар. Оба автомобиля сильно повреждены. Водитель Daewoo госпитализирован. Владелицу Аudi доставили к наркологу на проверку. На месте ДТП работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

golos.ua

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