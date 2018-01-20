В центре Киева ограничивают движение транспорта по случаю Дня Соборности

В центре Киева ограничивают движение транспорта по случаю Дня Соборности

Киевская администрация решила закрыть движение транспорта на улице Городецкого 22 января в связи с празднованием Дня Соборности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба городской власти.

Движение перекроют с 11:00 до 12:00 от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой в ??обоих направлениях.

По случаю Дня Соборности Украины в столице запланирован ряд мероприятий.

В частности, состоится церемония торжественного возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому с участием руководства государства и города.

На мосту имени Патона 22 января состоится акция "День Соборности Украины", а на тротуарной части улицы Крещатик (от Европейской площади до Бессарабской площади) будет Всеукраинская казначейская акция "Объединим Украину".

"На время празднования Дня Соборности возможно ограничение движения транспорта с соответствующим внесением изменений в движение общественного транспорта в местах проведения мероприятий", - отметили в КГГА.

Ко Дню Соборности в музеях и библиотеках города откроют экспозиции по истории Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которые расскажут о том, какую роль они сыграли в процессе обретения Украиной независимости.




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