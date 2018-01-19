В Казахстане назвали причину возгорания автобуса, в результате которого погибли 52 человека

Из-за того, что в автобусе было холодно, паяльную лампу использовали как обогреватель.

В Казахстане назвали причину возгорания автобуса, в результате которого погибли 52 человека
Фото: стоп-кадр

Основной версией возникновения пожара в автобусе на трассе в Актюбинской области Казахстана, в результате которого погибли 52 человека, считается "неосторожное обращение с огнем".

Об этом сообщает издание Tengrinews.kz.

По словам заместителя министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, причиной пожара стало халатное обращение с огнем. На месте происшествия обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности бензином. В то же время, в ходе следственных действий и допросов было установлено, что в автобусе находилась пластмассовая емкость с пятью литрами бензина. Версия подтверждается показаниями оставшихся в живых.

"В связи с тем, что двигатель автомашины заглох, и в машине было холодно, паяльная лампа в данном автобусе использовалась как обогреватель. Она работала более двух часов, естественно, газобензиновая смесь наполнила весь салон автомашины, и когда случайно была пролита емкость с бензином, вспыхнул пожар, который практически сразу, в течение пяти минут, унес жизни всех граждан, которые находились в автобусе", - рассказал Тургумбаев.

В то же время в МВД полностью исключают версию, что это было ДТП или какое-то криминальное происшествие. По окончанию осмотра места происшествия в автобусе не обнаружено ни холодного, ни огнестрельного оружия, ни боеприпасов либо их остатков.

По словам вице-министра здравоохранения РК Алексея Цоя, все пятеро госпитализированных чувствуют себя хорошо и готовы к выписке.

Как сообщалось, пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области загорелся 18 января. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте.

Автобус ехал из поселка Жибек Жолы Южно-Казахстанской области в Казань (РоSSия). Все погибшие - мужчины, уроженцы Узбекистана. Самому взрослому - 41 год, самому молодому - 19 лет.


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