Datsun показал новую модель Cross.

Концептуальный кроссовер GO Cross компания Datsun показала осенью 2015 года. Эта стильная машина публике приглянулась, но серийная версия оказалась сделана не из нее, а, скорее, «по ее мотивам». Модель Cross для рынка Индонезии щеголяет таким же броским желтым «металликом» и похожим обвесом, но вот кузов – другой.

Узнать корни «Кросса» нетрудно. Это приподнятая и чуть облагороженная внешне модификация компактвэна GO+, показанного еще в 2013 году. У нее тоже семь мест в салоне (посадочная формула 5+2), чахлый моторчик 1.2 мощностью 68 или 78 л.с., строго передний привод. Для базового исполнения доступна только механическая коробка, для более мощного – вариатор.

В актив модели запишем 200-миллиметровый дорожный просвет, 15-дюймовые колеса, наличие дифференциала повышенного трения (!) и мощной защиты днища, а также действительно симпатичную для «бюджетника» внешность. В списке оборудования, среди прочего, значатся ABS, две подушки безопасности, электрорегулировки зеркал, датчик света. Стартовая цена в Индонезии – 12,2 тысячи долларов США .

Кроссовер с клиренсом в 200 миллиметров адресован рынку Индонезии.