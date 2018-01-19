Гражданин Польши и младенец погибли в ДТП с участием грузовика в Ровенской области

Родители ребенка находятся в реанимации.

Гражданин Польши и младенец погибли в ДТП с участием грузовика в Ровенской области
Фото: rv.npu.gov.ua

Гражданин Польши и 10-месячный младенец погибли, еще два человека травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика в Ровенской области.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Смертельная авария произошло около 11:00 на автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно" в селе Заря.

Полицейские выяснили, что 35-летний гражданин Польши, управляя автомобилем Volkswagen Passat, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия.

В салоне иномарки находились еще трое пассажиров: супруги из села Бронники и их десятимесячный ребенок. Все они получили травмы и были госпитализированы.

Фото: rv.npu.gov.ua

Несмотря на принятые меры, спасти жизнь младенцу врачам не удалось. Его родители находятся в реанимации. По словам врачей, состояние мужчины - критическое.

Водитель грузовика не пострадал.

Фото: rv.npu.gov.ua

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, в Сумской области микроавтобус с пассажирами столкнулся со снегоуборочным трактором.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Самолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в мореСамолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в море
В Харькове 18-летний мажор сбил насмерть подростка на переходе
В центре Киева автомобиль Uber протаранил два автомобиля (ФОТО)В центре Киева автомобиль Uber протаранил два автомобиля (ФОТО)
В Днепропетровской области из-за воров металлолома сошел с рельсов грузовой вагон поездаВ Днепропетровской области из-за воров металлолома сошел с рельсов грузовой вагон поезда
"Укравтодор" планирует отремонтировать основные дороги в Украине"Укравтодор" планирует отремонтировать основные дороги в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
В Казахстане назвали причину возгорания автобуса, в результате которого погибли 52 человекаВ Казахстане назвали причину возгорания автобуса, в результате которого погибли 52 человека
В Запорожской области за ночь сгорели внедорожники Suzuki Grand Vitara и Mitsubishi Outlander В Запорожской области за ночь сгорели внедорожники Suzuki Grand Vitara и Mitsubishi Outlander
На дороге Одесса-Киев в Черкасской области застряли около 100 автомобилейНа дороге Одесса-Киев в Черкасской области застряли около 100 автомобилей
В Казахстане на трассе сгорел автобус, погибли 52 человекаВ Казахстане на трассе сгорел автобус, погибли 52 человека
В Турции разбился военно-транспортный самолет: три человека погиблиВ Турции разбился военно-транспортный самолет: три человека погибли
На дорогах в Киевской области открылись пункты обогрева для водителейНа дорогах в Киевской области открылись пункты обогрева для водителей
В Днепропетровской области из-за воров металлолома сошел с рельсов грузовой вагон поездаВ Днепропетровской области из-за воров металлолома сошел с рельсов грузовой вагон поезда
Бревна с лесовоза влетели в салон автобуса в Житомирской областиБревна с лесовоза влетели в салон автобуса в Житомирской области
В Донецкой области легковушка на заснеженной трассе влетела в автобус, три человека пострадали В Донецкой области легковушка на заснеженной трассе влетела в автобус, три человека пострадали
В Харьковской области электричка насмерть сбила мужчинуВ Харьковской области электричка насмерть сбила мужчину
Последние новости
Подгружаем последние новости