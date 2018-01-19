Гражданин Польши и младенец погибли в ДТП с участием грузовика в Ровенской области
Родители ребенка находятся в реанимации.
Гражданин Польши и 10-месячный младенец погибли, еще два человека травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика в Ровенской области.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Смертельная авария произошло около 11:00 на автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно" в селе Заря.
Полицейские выяснили, что 35-летний гражданин Польши, управляя автомобилем Volkswagen Passat, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия.
В салоне иномарки находились еще трое пассажиров: супруги из села Бронники и их десятимесячный ребенок. Все они получили травмы и были госпитализированы.
Несмотря на принятые меры, спасти жизнь младенцу врачам не удалось. Его родители находятся в реанимации. По словам врачей, состояние мужчины - критическое.
Водитель грузовика не пострадал.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Напомним, в Сумской области микроавтобус с пассажирами столкнулся со снегоуборочным трактором.
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