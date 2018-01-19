На Волыни автобус с 53 пассажирами на час застрял в снегу на железнодорожных путях

В ночь на 19 января вблизи села Дерно Киверцовского района Волынской области автобус международного сообщения из Киева в Гданьск съехал с автодороги и оказался на путях железнодорожного переезда. В салоне находилось 53 человека.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в 00:37.

В 01:37 сотрудники ГосЧС с помощью тросов отбуксировали автобус с железнодорожного переезда и установили на безопасный участок автодороги, после чего он продолжил движение по маршруту.

"Пострадавших в результате происшествия нет. Последствия ДТП не повлияли на расписание движения поездов", – говорится в сообщении.

Напомним, 18 января под Черкассами поезд "Интерсити" Киев-Запорожье на час застрял в снегу.