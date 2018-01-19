На Волыни автобус с 53 пассажирами на час застрял в снегу на железнодорожных путях
В ночь на 19 января вблизи села Дерно Киверцовского района Волынской области автобус международного сообщения из Киева в Гданьск съехал с автодороги и оказался на путях железнодорожного переезда. В салоне находилось 53 человека.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение об инциденте поступило спасателям в 00:37.
В 01:37 сотрудники ГосЧС с помощью тросов отбуксировали автобус с железнодорожного переезда и установили на безопасный участок автодороги, после чего он продолжил движение по маршруту.
"Пострадавших в результате происшествия нет. Последствия ДТП не повлияли на расписание движения поездов", – говорится в сообщении.
Напомним, 18 января под Черкассами поезд "Интерсити" Киев-Запорожье на час застрял в снегу.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
19.01.2018 10:13