В Голосеевском районе Киева поймали аккумуляторных воров

За день они сняли батареи с четырех автомобилей и попались возле пятого.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Голосеевском районе Киева полиция поймала двух воров, которые в течение суток сняли аккумуляторы с четырех машин Daewoo Lanos и ВАЗ.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, во время ночного патрулирования полицейские заметили мужчин с пакетом, которые подозрительно вели себя возле очередного "Ланоса". Оказалось, что они пытались открыть капот автомобиля. Аналогичным образом они перед этим украли четыре батареи.

Задержанными оказались двое киевлян, 36 и 37 лет. Один из них раньше привлекался к уголовной ответственности за ограбление, поэтому его задержали. Второго планируют отправить под домашний арест.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса - кража.