В Голосеевском районе Киева поймали аккумуляторных воров

За день они сняли батареи с четырех автомобилей и попались возле пятого.

В Голосеевском районе Киева поймали аккумуляторных воров
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Голосеевском районе Киева полиция поймала двух воров, которые в течение суток сняли аккумуляторы с четырех машин Daewoo Lanos и ВАЗ.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, во время ночного патрулирования полицейские заметили мужчин с пакетом, которые подозрительно вели себя возле очередного "Ланоса". Оказалось, что они пытались открыть капот автомобиля. Аналогичным образом они перед этим украли четыре батареи.

Задержанными оказались двое киевлян, 36 и 37 лет. Один из них раньше привлекался к уголовной ответственности за ограбление, поэтому его задержали. Второго планируют отправить под домашний арест.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса - кража.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Самолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в мореСамолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в море
В Харькове 18-летний мажор сбил насмерть подростка на переходе
В центре Киева автомобиль Uber протаранил два автомобиля (ФОТО)В центре Киева автомобиль Uber протаранил два автомобиля (ФОТО)
В Днепропетровской области из-за воров металлолома сошел с рельсов грузовой вагон поездаВ Днепропетровской области из-за воров металлолома сошел с рельсов грузовой вагон поезда
Снегопад в Одессе: частично приостановлено движение троллейбусов, фиксируются ДТП и пробки (ФОТО)Снегопад в Одессе: частично приостановлено движение троллейбусов, фиксируются ДТП и пробки (ФОТО)
Блок рекламы


Похожие новости
На основных магистралях Киева могут увеличить разрешенную скорость движенияНа основных магистралях Киева могут увеличить разрешенную скорость движения
В Днепропетровской области из-за воров металлолома сошел с рельсов грузовой вагон поездаВ Днепропетровской области из-за воров металлолома сошел с рельсов грузовой вагон поезда
В центре Киева автомобиль Uber протаранил два автомобиля (ФОТО)В центре Киева автомобиль Uber протаранил два автомобиля (ФОТО)
12 января в районе Южного моста ограничат движение12 января в районе Южного моста ограничат движение
На правом берегу Киева пассажиры трамвая не стали церемониться с автомобилем «героя парковки» (ВИДЕО)На правом берегу Киева пассажиры трамвая не стали церемониться с автомобилем «героя парковки» (ВИДЕО)
В центре Киева «герой парковки» на BMW заблокировал тротуар (ФОТО)В центре Киева «герой парковки» на BMW заблокировал тротуар (ФОТО)
Транспорт Киева в Рождественскую ночь будет работать на три часа дольше - КГГАТранспорт Киева в Рождественскую ночь будет работать на три часа дольше - КГГА
Автомобиль влетел в остановку в центре Киева (ФОТО, ВИДЕО)Автомобиль влетел в остановку в центре Киева (ФОТО, ВИДЕО)
В Виннице полицейские поймали пьяным за рулем сотрудника СБУВ Виннице полицейские поймали пьяным за рулем сотрудника СБУ
Wizz Air отсрочил запуск рейсов из Киева в Лиссабон и ТаллиннWizz Air отсрочил запуск рейсов из Киева в Лиссабон и Таллинн
Последние новости
Подгружаем последние новости