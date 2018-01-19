В Голосеевском районе Киева поймали аккумуляторных воров
За день они сняли батареи с четырех автомобилей и попались возле пятого.
В Голосеевском районе Киева полиция поймала двух воров, которые в течение суток сняли аккумуляторы с четырех машин Daewoo Lanos и ВАЗ.
Как сообщает пресс-служба столичного главка, во время ночного патрулирования полицейские заметили мужчин с пакетом, которые подозрительно вели себя возле очередного "Ланоса". Оказалось, что они пытались открыть капот автомобиля. Аналогичным образом они перед этим украли четыре батареи.
Задержанными оказались двое киевлян, 36 и 37 лет. Один из них раньше привлекался к уголовной ответственности за ограбление, поэтому его задержали. Второго планируют отправить под домашний арест.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса - кража.
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19.01.2018 10:11